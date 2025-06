Un tribunale americano ha emesso un'ordinanza che limita lo schieramento di soldati a Los Angeles. Il governo è "temporaneamente diffidato dallo schierare" le truppe "per far rispettare o aiutare gli agenti federali nell'applicazione della legge o per intraprendere qualsiasi azione che vada oltre la protezione degli edifici federali", si legge nell'ordinanza, firmata dal giudice distrettuale Charles Breyer.