Ridotti i finanziamenti USA per l'assistenza militare all'Ucraina, annuncia il Pentagono

I finanziamenti per l'assistenza militare all'Ucraina saranno ridotti nel prossimo bilancio della Difesa. Lo ha ammesso il capo del Pentagono Pete Hegseth in un'audizione alla Camera. "Questa amministrazione ha una visione molto diversa del conflitto. Riteniamo che una soluzione pacifica negoziata sia nel miglior interesse di entrambe le parti e nell'interesse del nostro paese", ha messo in evidenza Hegseth. La riduzione dei finanziamenti significherà meno armi all'Ucraina contro la Russia.