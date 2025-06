Kharkiv sotto attacco: 2 morti e 28 feriti nei raid russi, tra cui bambini

Il sindaco di Kharkiv afferma che almeno due persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite nei raid russi che hanno colpito questa notte la città dell'Ucraina nordorientale. Tra i feriti risultano anche tre bambini, spiega Igor Terekhov su Telegram. "Diciassette attacchi con droni nemici sono stati effettuati in due quartieri della città questa notte", dice il sindaco di Kharkiv. Più di 15 appartamenti sono andati a fuoco in un edificio di cinque piani nel distretto di Slobidskyi e diverse case sono state colpite in quello di Osnovyansky. Terekhov aggiunge che "potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie".

La Russia ha intensificato i bombardamenti sull'Ucraina nonostante gli Stati Uniti abbiano sollecitato la fine dell'invasione, che dura da tre anni. I colloqui in Turchia della scorsa settimana non hanno prodotto una svolta, con Mosca che ha respinto le richieste di un cessate il fuoco incondizionato.