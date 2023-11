Schlein, ok a confronto con Meloni ma in sedi opportune

"Al momento non c'è niente in preparazione. Sono sempre pronta, non mi sottraggo mai al confronto nei luoghi opportuni". La segretaria del Pd Elly Schlein risponde così a Metropolis su Repubblica.it alla domanda se si sta lavorando ad un confronto Meloni-Schlein prima delle Europee. La segretaria, che conferma il "no ad Atreju" che comunque "non era un invito a confrontarsi con Meloni", ricorda come maggioranza e opposizione abbiano approvato insieme il ddl anti violenza, anche se restano "differenze sull'educazione al rispetto" da inserire nelle scuole visto che "nelle nuove generazioni prende piede la cultura dello stupro e del possesso".