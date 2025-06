Trattative commerciali tra Giappone e Stati Uniti: accordo ancora lontano

Trattative sul commercio ancora in alto mare tra Giappone e Stati Uniti, dopo le ultime conversazioni telefoniche avvenute nel fine settimana tra le due delegazioni, e le quattro visite finora compiute a Washington da Ryosei Akazawa, capo negoziatore nipponico e braccio destro del premier Shigeru Ishiba. In un comunicato, il governo di Tokyo ha detto di essere vicino ad un accordo, ricordando che nell'ultimo incontro negli Stati Uniti, pochi giorni fa, Akazawa ha visto il segretario al Commercio Howard Lutnick e il segretario al Tesoro Scott Bessent, e ha ribadito che le due parti hanno "esplorato la possibilità di raggiungere un'intesa che sarebbe vantaggiosa" per entrambi i Paesi.

I negoziati, ricorda il comunicato, sono avvenuti in vista del previsto incontro tra Ishiba e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice del G7 in Canada. In base all'attuale calendario dei dazi Usa, il Giappone rischia un'aliquota tariffaria del 24% a partire da luglio, a meno che non riesca a negoziare prima un accordo con Washington. Il Paese alleato sta inoltre cercando di trovare un modo per convincere Trump ad esentare le case auto nipponiche da un'applicazione delle tariffe del 25% sulle importazioni di veicoli negli Usa.