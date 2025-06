Attacco iraniano con missili balistici: gravi distruzioni a Tel Aviv e nel nord di Israele

A seguito dell'attacco iraniano con missili balistici lanciato nella notte, i soccorritori riferiscono di "gravi distruzioni" nel distretto centrale di Israele, che comprende Tel Aviv, e nel nord del Paese. Decine sono i feriti. Un bambino di 10 anni è in condizioni critiche a causa dell'esplosione di un missile nel Gush Dan, l'area metropolitana che comprende Tel Aviv, come ha riferito il direttore del servizio ambulanze Eli Bin. Due grattacieli residenziali sono stati colpiti direttamente dai missili lanciati dall'Iran nella zona di Dan, nel centro di Israele: otto squadre di soccorso stanno cercando di liberare le persone intrappolate negli edifici. Un incendio è scoppiato in un edificio a Petah Tikva, nel centro di Israele, dopo essere stato colpito da un missile. A Tel Aviv una nuvola di fumo si è alzata sul centro della città e si sentono le sirene delle ambulanze del Magen David Adom.