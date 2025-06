Ursula Von der Leyen: soluzione negoziata per l'Iran al G7

Una soluzione 'negoziata' sull'Iran è la soluzione migliore a lungo termine: lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen in una conferenza stampa congiunta con il presidente del consiglio europeo Antonio Costa a Kananaskis, alla vigilia del G7. Dopo aver espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, Von der Leyen ha riferito di aver parlato domenica con Netanyahu e di aver "ribadito l'impegno della Ue per la pace e la stabilità in Medio Oriente", "riconosciuto il diritto di Israele a difendersi e "sottolineato che l'Iran, principale fonte di instabilità nella regione non potrà avere mai armi nucleari". "Siamo preoccupati anche per il suo programma missilistico", ha aggiunto, sostenendo che "serve una soluzione durevole attraverso un negoziato".