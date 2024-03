Salvini, 'ho un'idea per Zaia, riguarda l'Europa'

A Matteo Salvini piacerebbe che Luca Zaia "fosse rieletto in Veneto". Ma se ciò non accadrà, ha detto oggi a Padova, "io un'idea ce l'ho. Zaia - ha spiegato - potrebbe fare tutto quello che vuole. Ovviamente lui ama il Veneto. Se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, le ristrutturazioni e altri progetti suoi e della Regione, visto che nei prossimi anni molte iniziative passano per l'Europa, diciamo che sarebbe utile un difensore del Veneto in terra d'Europa". E a chi gli chiede del rischio di "debacle" della Lega alle prossime elezioni Europee, Salvini ha tagliato corto: "parliamo di cose belle. La Lega crescerà".