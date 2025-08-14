Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaRitiro prodotti listeriaManovra 2026 Frasi di buon FerragostoSinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraMosca dichiara Reporter senza frontiere ente indesiderato
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Mosca dichiara Reporter senza frontiere ente indesiderato

Mosca dichiara Reporter senza frontiere ente indesiderato

Lo riporta l'agenzia Interfax

Lo riporta l'agenzia Interfax

Lo riporta l'agenzia Interfax

Il governo russo ha bollato come "organizzazione indesiderata" Reporter senza frontiere, che si occupa di difendere i diritti dei giornalisti e le libertà di stampa e di opinione. Lo riporta l'agenzia Interfax. Il governo russo in questi anni ha rafforzato la repressione del dissenso e ha bollato come enti "indesiderati" gruppi di opposizione, organizzazioni per la difesa dei diritti umani, testate giornalistiche e persino enti per la difesa dell'ambiente come Greenpeace e il ramo internazionale del Wwf.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraRussia