Giovedì 14 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
14 ago 2025
Berlino a Israele, 'stop alla costruzione di insediamenti'

La Germania si oppone "fermamente" al proseguimento da parte di Israele di un importante progetto abitativo nella Cisgiordania occupata e chiede al governo israeliano di "fermare la costruzione di insediamenti" nei territori palestinesi. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri.

Berlino "respinge fermamente gli annunci del governo israeliano in merito all'approvazione di migliaia di nuove unità abitative negli insediamenti israeliani in Cisgiordania", ha precisato il ministero in una nota, in seguito all'appello del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ad accelerare la costruzione di 3.400 unità abitative.

© Riproduzione riservata