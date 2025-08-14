Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
14 ago 2025
Appello dell'Ue a Israele, 'stop al piano di insediamenti E1'
14 ago 2025
Appello dell'Ue a Israele, 'stop al piano di insediamenti E1'

'Indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati'

'Indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati'

'Indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati'

"La decisione delle autorità israeliane di portare avanti il piano di insediamento E1 indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati e viola il diritto internazionale. Se attuata, la costruzione di insediamenti in quest'area interromperà definitivamente la contiguità geografica e territoriale tra Gerusalemme Est occupata e la Cisgiordania e interromperà il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale". Lo afferma in una nota l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, esortando "Israele a desistere dal portare avanti questa decisione".

