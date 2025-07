Putin parla con Netanyahu su 'conflitti mediorientali'

In un colloquio telefonico avuto oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il presidente Vladimir Putin ha ribadito la posizione della Russia per "una risoluzione esclusivamente pacifica dei problemi e dei conflitti presenti nella regione" mediorientale. Lo riferisce il Cremlino.

Putin, riferisce il servizio stampa della presidenza russa, "ha in particolare sottolineato l'importanza di sostenere l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale" della Siria. Per quanto riguarda invece il conflitto irano-israeliano, "è stata indicata la disponibilità della parte russa a favorire in ogni modo possibile la ricerca di soluzioni negoziali riguardanti il programma nucleare" di Teheran.

Putin e Netanyahu, conclude il Cremlino, "hanno concordato di proseguire il dialogo sui temi attuali dell'agenda internazionale e bilaterale".