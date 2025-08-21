Mercoledì 20 Agosto 2025
21 ago 2025
Trump invia tre navi da guerra davanti alle coste del Venezuela

Donald Trump sta schierando tre navi da guerra al largo delle coste del Venezuela per contrastare il traffico di droga, ha dichiarato mercoledì una fonte a conoscenza dell'iniziativa. Lo riportano i media americani, secondo i quali il presidente Usa intende anche schierare 4.000 marines nella regione. L'invio avviene mentre l'amministrazione Trump sta aumentando la pressione sul leader venezuelano Nicolas Maduro, sul quale ha raddoppiato la taglia a 50 milioni di dollari.

© Riproduzione riservata

