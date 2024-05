Putin, 'non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali'

"La Russia non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali, la scelta spetta a loro". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, nel suo discorso di insediamento per il quinto mandato. "Non rifiutiamo il dialogo con gli Stati occidentali - ha affermato Putin -. La scelta spetta a loro. Vogliono continuare a cercare di limitare lo sviluppo della Russia, continuare la politica di aggressione, pressione sul nostro Paese che non è cessata da anni, o guardare ad una via per la cooperazione e la pace?".