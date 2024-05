Putin, 'a oggi non abbiamo piani per conquistare Kharkiv'

"Ad oggi non abbiamo piani per la conquista di Kharkiv". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass. L'invasione delle truppe russe nella regione di Kharkiv punta a creare "una fascia di sicurezza" in Ucraina per fermare gli attacchi sulla regione russa di Belgorod. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato da Ria Novosti. La bozza di accordo tra Russia e Ucraina delineata alle trattative di Istanbul nel marzo del 2022 può essere la base per nuovi negoziati tra Mosca e Kiev, ha detto Putin.