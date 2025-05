Proposta di legge per la Giornata in memoria di Enzo Tortora torna in commissione

Stop alla proposta di legge, a prima firma del deputato di Iv Davide Faraone, per istituire una Giornata in memoria di Enzo Tortora per le vittime di errori giudiziari: l'Aula della Camera - su richiesta della maggioranza - ha votato per far tornare il testo in commissione. Il provvedimento è arrivato all'esame dell'emiciclo di Montecitorio senza aver concluso l'iter: non erano stati esaminati gli emendamenti precedentemente presentati nella commissione competente e non era stato votato il mandato al relatore.

Protesta delle opposizioni nell'emiciclo: "Fratelli d'Italia, lo sappiamo, è un partito di forcaioli e i forcaioli dimostrano di contare: ne prendiamo atto, mi stupiscono le altre forze politiche, mi dispiace per la Lega che ha ritrattato e ancora di più per Forza Italia", dice il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, intervenendo in Aula. Secondo Faraone, la maggioranza "vuole affossare" questa proposta di legge. "C'era un'intesa anche sugli emendamenti da approvare. Questo è un affossamento".