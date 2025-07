Per l'ex Ilva, approvata un'Aia ponte con 470 prescrizioni

La nuova autorizzazione integrata ambientale Aia appena rilasciata prescrive per l'ex Ilva di Taranto il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione per 12 anni e pone 470 prescrizioni. È quanto si apprende da fonti vicine al dossier.

Le prescrizioni indicate dall'Istituto superiore di Sanità (ISS) sarebbe stata state tutte recepite. È un'aia comunque temporanea e verrà rivista a partire da agosto in base all'accordo di programma interistituzionale. In alcuni casi prevede di applicare i valori dell'Aia vigente per un periodo di circa sei mesi in attesa di ulteriori dati.