L'Italia della spada femminile è in semifinale ai Giochi olimpici di Parigi 2024: al Gran Palais, nel primo incontro della giornata, valido per i quarti di finale, le azzurre hanno sconfitto l'Egitto 39-26. In semifinale il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio se la vedrà alle ore 15.50 con la Cina. L'altra semifinale, allo stesso orario, è Francia-Polonia.