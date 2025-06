Papa Leone XIV: l'amore abbatte i muri dell'indifferenza e dei pregiudizi

"Lo Spirito infrange le frontiere e abbatte i muri dell'indifferenza e dell'odio", e "dove c'è l'amore non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di sicurezza che ci allontanano dal prossimo, per la logica dell'esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici". Lo ha detto Papa Leone XIV nella messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. "E di tutto questo sono tragico segno le guerre che agitano il nostro pianeta", ha aggiunto il Pontefice.