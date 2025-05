Papa Leone XIV: Dialogo Interreligioso per la Pace e il Disarmo

"Oggi è tempo di dialogare e di costruire ponti". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai rappresentanti delle altre Chiese e religioni. "Sono convinto che, se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremo essere efficaci nel dire 'no' alla guerra e 'sì' alla pace, 'no' alla corsa agli armamenti e 'sì' al disarmo, 'no' a un'economia che impoverisce i popoli e la Terra e 'sì' allo sviluppo integrale", ha sottolineato Leone XIV.

"A motivo delle radici ebraiche del cristianesimo, tutti i cristiani hanno una relazione particolare con l'ebraismo. La Dichiarazione conciliare Nostra aetate sottolinea la grandezza del patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei, incoraggiando alla mutua conoscenza e stima. Il dialogo teologico tra cristiani ed ebrei rimane sempre importante e mi sta molto a cuore. Anche in questi tempi difficili, segnati da conflitti e malintesi, è necessario continuare con slancio questo nostro dialogo così prezioso". Ha detto ancora il Papa nell'udienza ai rappresentanti delle altre fedi.