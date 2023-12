Orban, 'Fidesz-Ecr, nessuna adesione iniziale a UE'

Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, il Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato durante la conferenza stampa annuale che "Fidesz sta attualmente negoziando con il gruppo dei conservatori europei, ma non aderirà ad alcun gruppo politico prima delle elezioni europee". Ha inoltre aggiunto che le europee "saranno al centro" degli obiettivi politici per il 2024. Orban ha poi affermato di essere giunto alla convinzione che i burocrati di Bruxelles vivano in una bolla e che Bruxelles non riesca a vedere i problemi reali. Pertanto, lo scopo delle elezioni del 2024 sarebbe quello di far aprire gli occhi a Bruxelles e di poter correggere gli errori commessi quest'anno.