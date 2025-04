Omicidio di Nicolas Lucifora a Francofonte: fermato un 22enne

Carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno fermato un 22enne ritenuto il presunto omicida di Nicolas Lucifora, il 17enne ucciso con una coltellata sabato sera, nella notte di Pasqua in una via del cuore della movida di Francofonte. Le indagini, coordinate dalla procura arestusa, hanno fatto luce sulla dinamica del delitto attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza, le testimonianze e il sopralluogo sul luogo dell'omicidio. Militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato il coltello a scatto con cui è stato ferito e ucciso il 17enne. Il movente alla base della lite è in corso di accertamento.