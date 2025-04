Omicidio a Mezzolombardo: 19enne accoltella il padre per difendere la madre

Nel corso della nottata, i Carabinieri di Trento sono intervenuti in un appartamento di Mezzolombardo ove un uomo, 46enne bosniaco, era stato accoltellato mortalmente dal figlio di 19 anni. Sembrerebbe che il ragazzo sia intervenuto per difendere la propria madre che in quel frangente stava subendo un'aggressione da parte del marito. Il ragazzo, rimasto sul posto, è stato arrestato nella flagranza del reato di omicidio.

Sono in corso accertamenti a cura del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale coordinati dal pm di Trento per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e meglio delineare il contesto.