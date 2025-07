Viminale, in Val di Susa guerriglia urbana, non dissenso

"Non si è trattato di dissenso, ma di un vero e proprio atto di guerriglia urbana". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commenta i disordini dei No Tav in Val di Susa, spiegando che "quanto accaduto è semplicemente vergognoso". "È il volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza", ha sottolineato il ministro. "Dietro la facciata di un evento 'culturale' - ha aggiunto - si è consumata l'ennesima, inaccettabile azione di violenza organizzata ai danni dello Stato, delle sue infrastrutture e di chi le difende. E pensare che qualcuno ha avuto il coraggio di criticare il decreto sicurezza. Mi è stato assicurato il massimo impegno nell'identificazione di tutti i responsabili".