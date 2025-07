Schlein, in Campania passi avanti, si è avviato un dialogo

"Si sono fatti passi avanti partendo da obiettivi condivisi. Si è avviato un dialogo. Non si definisce in un giorno la coalizione, c'è il massimo impegno del Pd. Abbiamo la necessità di vincere e assicurare la continuità di un buon governo in Campania". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a Contursi Terme, sulle prossime Regionali in Campania. "Ci sono tante cose fatte qui, che non erano facili, hanno dato tardi i fondi di sviluppo e coesione. Non è stato giusto, è stato un trattamento indegno da parte del Governo nazionale", ha aggiunto la Schlein: "non dimentico le tante cose positive fatte dall'amministrazione regionale uscente. Una recentemente è diventata anche oggetto di una proposta di legge nazionale del Pd sul trasporto pubblico locale gratuito per i giovani studenti. E io ne parlo in tutto il resto d'Italia perchè non funziona così mica da tutte le parti. E' stata fatta una scelta qui, di sostenere il diritto alla mobilità e quindi il diritto allo studio e di sostenere le famiglie con i costi dell'abbonamento"