Omicidio a Bergamo: appello della sorella della vittima per rispetto e giustizia

"Chiedo con il cuore spezzato di avere ciò che meritiamo, rispetto e silenzio, lo chiedo ai giornali, ai commentatori, ai tifosi. Rispettiamo, aspettiamo, chiediamo giustizia, come umani". Lo scrive in una lettera Barbara Claris, sorella di Riccardo, il 26enne assassinato sabato notte a Bergamo in una lite tra tifosi di Atalanta e Inter. "Siamo tutti sconvolti, non ci sono parole per descrivere ciò che proviamo - aggiunge la sorella nella lettera, scritta a mano e diffusa sui social - Riccardo era un bravissimo ragazzo, chi lo conosce lo sa! Qualsiasi cosa sia successa non era un violento, non era un criminale, non si meritava quanto successo. Niente giustifica l'omicidio, comunque!".