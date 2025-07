Netanyahu, pronti a nuovi attacchi in Siria se necessario

Israele continuerà a usare mezzi militari per far rispettare le sue due linee rosse in Siria: "smilitarizzare l'area a sud di Damasco, dalle alture del Golan ai monti drusi, e proteggere i fratelli dei nostri fratelli i drusi". Lo ha detto Benyamyn Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio. Il premier ha accusato il regime di Jolani di aver violato entrambe le linee rosse: "Ha inviato un esercito a sud di Damasco e ha iniziato a massacrare i drusi. Non potevamo accettarlo in alcun modo". Per Netanyahu il cessate il fuoco annunciato dal regime "è stato ottenuto con la forza". E ha avvertito: "Continueremo ad agire se necessario".