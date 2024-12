Mimì vince X Factor 2024

Mimì è la vincitrice dell'edizione 2024 di X Factor. La vittoria è stata assegnata, con il voto del pubblico, alla fine delle tre manche che hanno visto protagonisti anche Les Votives, I Patagarri, Lorenzo Salvetti. Mimì ha 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l'indie e perfino l'hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è Dove si va, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi. Mimì ha raggiunto la finale, e vinto, con la squadra di Manuel Agnelli.