Meta invia notifiche agli utenti europei sui dati utilizzati per l'IA

Meta inizierà da questa settimana ad inviare notifiche agli utenti europei per spiegare che tipo di dati userà per addestrare "presto" la sua intelligenza artificiale. La novità riguarda i maggiori di 18 anni e i contenuti, post e interazioni pubbliche, anche di Meta AI lanciata a marzo. Non i messaggi privati scambiati con amici e familiari. Si può scegliere di opporsi compilando un modulo. "Questo addestramento - afferma - consentirà di supportare meglio milioni di persone e aziende nell'Ue insegnando all'IA di Meta a comprendere e riflettere più accuratamente le culture. Stiamo seguendo l'esempio di altre aziende come Google e OpenAI".