Meloni: "Non dividere l'Occidente essenziale dopo vertice sull'Ucraina"

"Dobbiamo essere bravi in questa fase a non dividere l'Occidente perché sarebbe esiziale per tutti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull'Ucraina. "Sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto, non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie" ma guardare "all'obiettivo comune". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa nella residenza dell'ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull'Ucraina a proposito dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Bisogna guardare "alla politica estera con più profondità forse". "L'ho trovato dispiaciuto, credo tutti i protagonisti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull'Ucraina rispondendo a una domanda su come abbia trovato il presidente ucraino dopo l'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.