Matteo Salvini: No alle guerre commerciali, proteggiamo le eccellenze italiane

No a guerre commerciali: chi pensa di rispondere ai dazi con contro-dazi fa il male dell'Italia, dei lavoratori e degli imprenditori italiani. Stiamo lavorando per proteggere, come Lega e governo, i confini dal punto di vista della sicurezza, ma anche per proteggere i risparmi degli italiani. Con sistemi per accompagnare le imprese esportatrici a fare sempre di più e meglio. A tutela delle eccellenze italiane, tra cui il mobile, il tessile, il vino, l'agroalimentare: dobbiamo aiutare ancora di più le aziende che esportano con l'obiettivo di difendere i risparmi degli italiani. Il governo fa tutto ciò che è in suo potere in Italia, ma è fondamentale che a Bruxelles qualcuno si svegli". Lo scrive su fb il leader della Lega Matteo Salvini.