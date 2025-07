La Procura di Milano indaga su un gruppo di una quindicina di persone per l'aggressione di domenica scorsa ai danni di due turisti francesi di religione ebraica assaliti in un autogrill a Lainate, nell'hinterland del capoluogo. Gli agenti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, ne hanno già identificate tre. A breve saranno iscritte nel registro degli indagati per percosse aggravate dall'odio razziale.