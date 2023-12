Mattarella ricorda Marisa Rodano, esempio e riferimento

Marisa Cinciari Rodano, partigiana, parlamentare, deputata europea, prima donna ad assumere l'incarico di vicepresidente della Camera, ha dedicato la sua vita all'attività politica, lottando per la libertà e, in seguito, per la parità di genere e per i diritti e la giustizia sociale. La sua figura, lucida e appassionata, è un esempio e un riferimento per tutte le italiane e gli italiani che si impegnano nella vita civile per il bene comune. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime i suoi più sentiti sentimenti di cordoglio alla famiglia.