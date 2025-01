Manifestazioni in Grecia per chiedere giustizia per le vittime dell'incidente di Tebi

Migliaia di persone stanno manifestando in tutta la Grecia per chiedere giustizia per le 57 vittime dell'incidente ferroviario di Tebi, avvenuto il 28 febbraio del 2023 nei pressi della città di Larissa. Piazza Syntagma, sede del parlamento ellenico nel centro di Atene, si è riempita di manifestanti che espongono cartelli in ricordo dei passeggeri, molti delle quali giovani, che persero la vita nello scontro frontale tra due treni. Analoghe manifestazioni si stanno tenendo a Salonicco e nelle principali città greche: in tutto, stando a Kathimerini, 97 città greche stanno ospitando la protesta dei cittadini e movimenti studenteschi. Proteste sono state organizzate anche dalle comunità elleniche in alcune città italiane.

La manifestazione è stata indetta dal Comitato dei familiari delle vittime dell'incidente, dopo che alcuni media ellenici, come il giornale d'inchiesta Documento, hanno pubblicato nelle ultime settimane una registrazione di alcune chiamate dei passeggeri del treno per chiedere aiuto subito dopo l'incidente. Nel documento audio, incluso nello studio del consulente tecnico nominato dai parenti delle vittime per fare luce sulle cause della tragedia, si sente una persona dire "Non ho ossigeno", alludendo all'incendio che era scoppiato nel vagone. Quella frase è lo slogan delle proteste odierne. Uno striscione issato ad Atene recita 'il vostro profitto, il nostro sangue'.

Come scrive Documento, secondo i familiari delle vittime, l'audio sarebbe la prova che c'erano persone vive dopo l'incidente, che sarebbero morte per l'incendio scoppiato subito dopo perché il vagone merci avrebbe trasportato un carico con materiale chimico non dichiarato. I familiari delle vittime chiedono per questo che venga fatta piena chiarezza sulle dinamiche dell'incidente.