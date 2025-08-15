Svezia, un morto nella sparatoria, probabile conflitto tra gang

Una persona è stata uccisa e un'altra ferita nella sparatoria nei pressi di una moschea nel sud della Svezia, un attacco che la polizia ha dichiarato di ritenere collegato a bande criminali organizzate in lotta tra loro. I media locali hanno citato testimoni che hanno affermato che almeno una persona è stata colpita mentre usciva dalla moschea nella città di Örebro, circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. La polizia ha dichiarato in un comunicato che un uomo "di circa 25 anni è morto a causa delle ferite riportate". Le condizioni della seconda persona non sono state rese note. La polizia non ha fornito dettagli sull'identità della vittima o sulle circostanze della sparatoria, e ha esortato la popolazione a tenersi lontana dalla scena, poiché le ricerche dell'attentatore sono proseguite diverse ore dopo l'incidente. "Stiamo attualmente perseguendo attivamente l'autore o gli autori dell'attacco", ha dichiarato il portavoce della polizia Anders Dahlman. "Stiamo interrogando i testimoni e conducendo le nostre indagini tecniche", ha aggiunto. Un testimone ha dichiarato all'emittente pubblica svedese SVT di trovarsi a pochi metri da uno degli uomini colpiti. "Stava uscendo dalla moschea. Poi un altro uomo si è avvicinato e ha sparato quattro o cinque colpi", ha detto il testimone, il cui nome non è stato reso noto.