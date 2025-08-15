Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaSupermercati aperti oggiFrasi di buon FerragostoManovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraCremlino, incontro Trump-Putin potrebbe durare 6 o 7 ore
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Cremlino, incontro Trump-Putin potrebbe durare 6 o 7 ore

Cremlino, incontro Trump-Putin potrebbe durare 6 o 7 ore

Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov

Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov

Lo ha dichiarato Dmitrij Peskov

Il Cremlino ha stimato che l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska per discutere del conflitto in Ucraina potrebbe durare "almeno 6-7 ore", considerando anche la loro riunione e una conferenza stampa congiunta. "Nel complesso, possiamo immaginare che ci vorranno almeno 6-7 ore", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov alla televisione di stato russa, spiegando che i leader si incontreranno individualmente, prima di avviare negoziati più ampi tra le loro delegazioni e infine tenere una conferenza stampa congiunta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata