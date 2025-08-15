Venerdì 15 Agosto 2025

Ultima oraZelensky, Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati
15 ago 2025
Zelensky, Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati

'Non dimostra di voler porre fine alla guerra'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca continua a uccidere persone e non dimostra di voler porre fine alla guerra, poche ore prima dell'inizio del vertice tra i presidenti russo e statunitense in Alaska. "Non c'è alcun ordine, né alcun segnale da parte di Mosca che si stia preparando a porre fine a questa guerra... stanno uccidendo anche il giorno dei negoziati", ha detto Zelensky in un video messaggio pubblicato sui social media.

