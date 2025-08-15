Venerdì 15 Agosto 2025

15 ago 2025
Il 2 settembre inizia il processo a Bolsonaro per tentato golpe

Difesa colta di sorpresa. Giudice Moraes, 'procedure rispettate'

La Corte suprema brasiliana ha fissato per il 2 settembre l'udienza di inizio del processo penale contro l'ex presidente Jair Bolsonaro e per gli altri imputati ritenuti parte del nocciolo duro del tentato colpo di Stato. Le sessioni straordinarie sono state previste nei giorni del 2, 3, 9, 10 e 12 settembre, all'indomani della richiesta del relatore del caso, il giudice Alexandre de Moraes.

I legali di Bolsonaro e degli altri imputati hanno accolto con sorpresa la tempestività dell'iniziativa di Moraes: mercoledì avevano chiesto l'assoluzione del loro cliente, sostenendo che non ci sono prove concrete a sostegno delle accuse e mettendo in dubbio la validità della testimonianza del collaboratore, il tenente colonnello Mauro Cid.

Secondo de Moraes sono state "rispettate tutte" le procedure e la definizione della data era necessaria per garantire la "rapidità" del processo e "l'efficacia della giustizia".

