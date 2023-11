Lo spread Btp-Bund termina a 185,2 punti, Fitch non preoccupa

Lo spread, il differenziale fra il rendimento del Btp e del Bund tedesco ha chiuso la giornata a 185,2 punti base, in calo rispetto ai 185,5 punti della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è salito di poco, al 4,56%, dal 4,5% segnato alla vigilia. Il movimento non è stato nel complesso molto diverso da quello dei bond statali esteri. Il giudizio atteso stasera da Fitch sul rating dell'Italia non è infatti considerata dal mercato un motivo di particolare preoccupazione anche perché l'attuale pagella dell'agenzia è di due scalini sopra all'investment grade. E' piuttosto il verdetto di Moody's di venerdì prossimo a tenere col fiato sospeso perché un possibile peggioramento di un solo 'notch' del giudizio farebbe scivolare il rating dell'Italia sotto il livello di investment rate portando così i titoli di Stato a 'junk' (spazzatura).