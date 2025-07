Anp, coloni Cisgiordania uccidono un palestinese-americano

Un uomo di 23 anni è stato picchiato a morte da coloni durante un attacco contro i palestinesi a nord di Ramallah: lo ha affermato il Ministero della Salute dell'Anp, come riporta l'agenzia Wafa, ripresa dai media israeliani. Un gruppo di palestinesi stava cercando di raggiungere il villaggio di Khirbet al-Tal per protestare contro la creazione di un nuovo avamposto israeliano illegale costruito sul terreno del villaggio, nell'Area B della Cisgiordania, ma decine di coloni hanno iniziato ad attaccarli. La vittima è stata identificata come Saif al-Din Musalat e si dice che avesse anche la cittadinanza americana. Dieci i feriti.