Vittoria per Trump, la Columbia pagherà 200 milioni di dollari

La Columbia University pagherà una multa di 200 milioni di dollari per chiudere la causa dell'amministrazione di Donald Trump, che l'ha accusata di antisemitismo, nell'ambito di un accordo più ampio per ripristinare i finanziamenti federali. Lo annuncia lo stesso college, secondo quanto riportato dal New York Times.

In cambio della restituzione di centinaia di milioni di dollari in finanziamenti, dei 400 milioni bloccati da Trump dopo le proteste pro-Gaza nel campus la scorsa primavera, la Columbia ha annunciato che "si impegnerà inoltre a rispettare le leggi che vietano la considerazione della razza nelle ammissioni e nelle assunzioni e a ridurre l'antisemitismo e i disordini nel campus". L'accordo, che sarà supervisionato da un osservatore indipendente concordato da entrambe le parti, rappresenta una pietra miliare nella battaglia tra i college e l'amministrazione Usa e potrebbe diventare un modello per intese future. Anche Harvard sta cercando di negoziate con il governo per il ripristino dei fondi federali.