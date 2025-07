Legale Poggi, non ci sono dna sconosciuti su Chiara

"Non ci sono dna di soggetti sconosciuti sulla scena del crimine e ovviamente tanto meno sul corpo di Chiara": è questo il commento del legale della famiglia Poggi, l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, al ritrovamento di un dna maschile sul corpo di Chiara Poggi che non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio.

Per l'avvocato Tizzoni, è "un dato che per quanto possiamo sapere è totalmente destituito da qualsiasi fondamento e che ancora una volta denota come, in assenza di riscontri oggettivi alternativi alla verità processuale accertata e che ha individuato Stasi quale responsabile, prospetta ipotesi infondate".