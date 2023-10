Leo, 'non c'è nessun pignoramento' sui conti correnti

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Non c'e' nessun pignoramento, questa cosa non c'e'" in manovra. Lo ha assicurato il viceministro all' economia Maurizio Leo, a margine dell'assemblea di Confitarma, aggiungendo che sulle pensioni "se ne sta occupando il ministro Giorgetti e anche li' si trova una soluzione" (ANSA)