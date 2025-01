Kiev: combattimenti attivi a Kurakhove nonostante la presa russa

L'esercito di Kiev ha affermato oggi che ci sono ancora combattimenti attivi a Kurakhove, città strategica nell'est dell'Ucraina che ieri la Russia ha affermato di aver conquistato.

Mosca ieri ha salutato la cattura di un "importante polo logistico" che avrebbe consentito alle forze russe di conquistare il resto della regione orientale di Donetsk "a un ritmo accelerato". Ma l'esercito ucraino ha segnalato oggi combattimenti "attivi" nell'"area urbana di Kurakhove" e ha affermato di aver respinto gli attacchi russi "vicino" alla città.

"Nel settore di Kurakhove, le forze di difesa stanno contrastando i tentativi del nemico di usare la propria superiorità in termini di truppe e sviluppare un'offensiva", ha affermato sui social media l'unità dell'esercito ucraino Khortytsia, che sta combattendo in quell'area del fronte. "Il nemico ha condotto attivamente operazioni di assalto nell'area urbana di Kurakhove", ha affermato, aggiungendo che "sono in corso misure per localizzare e distruggere i gruppi di assalto nemici che si sono infiltrati nelle nostre formazioni di combattimento".

Prima della guerra, Kurakhove contava una popolazione di circa 18.000 persone. La città ospita una centrale elettrica, si trova vicino a un bacino idrico e ha un importante deposito di litio. Lo Stato maggiore ucraino ha affermato che le sue forze hanno "respinto 26 attacchi" nella zona, tra cui "vicino" a Kurakhove.