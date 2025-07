Landini all'Ue, 'nuovo fondo per lavoratori, dazi pesano'

L'Ue dovrebbe "istituire un fondo europeo di sostegno al reddito e all'occupazione perché i processi di transizione e riorganizzazione che sono in atto non possono essere pagati dalle lavoratrici e dai lavoratori. Ne abbiamo bisogno rapidamente". Lo ha detto il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, dopo l'incontro con il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. Il fondo, ha indicato, dovrebbe essere sul "modello Sure", lo strumento di prestiti comuni da 100 miliardi utilizzato durante il Covid per coprire i costi delle cig. "Il rischio concreto è che il processo di transizione o l'introduzione dei dazi determini licenziamenti e chiusure di imprese e questo per noi non è accettabile", ha aggiunto.