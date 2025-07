Per polizze Fwu rimborsi in più tranche e tempi non stretti

I rimborsi delle polizze Fwu, la compagnia messa in liquidazione in Lussemburgo e che contava in Italia oltre 110mila clienti, "saranno effettuati in più tranche e richiederanno tempo". E' quanto scrive il team di liquidazione in una nota dove riassume il lavoro svolto in questi mesi e fornisce delle indicazioni pratiche con l'obiettivo "di inviare ai creditori il modulo precompilato di insinuazione al passivo entro la fine di luglio 2025".

Il team, spiega, è riuscito a riattivare diversi canali di comunicazione tramite e-mail, posta e telefono. È stata istituita una linea diretta multilingue per garantire l'accesso a informazioni chiare in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano. I contatti sono disponibili sul sito web della liquidazione di FLL (www.fwulifelux.com). Anche tutte le Autorità di Vigilanza locali sono state informate e i contatti sono reperibili anche sui rispettivi siti web.

"Tutti i 250.000 moduli dovranno essere esaminati e verificati. È quindi essenziale che i creditori seguano attentamente le istruzioni contenute nei moduli precompilati e alleghino la documentazione richiesta".

"Comprendiamo il desiderio di ricevere il rimborso in tempi brevi, ma chiediamo comprensione per il fatto che le procedure di insolvenza supervisionate richiedono necessariamente del tempo. Il nostro obiettivo rimane quello di rimborsare tutti i creditori il prima possibile, nel rispetto delle norme concorsuali in materia di insolvenza, garantendo ad esempio la parità di trattamento tra creditori nella stessa posizione" si legge. Il comunicato completo in italiano è disponibile sul sito dell'Ivass.