Iran, 610 persone uccise dall'inizio guerra con Israele

L'Iran ha affermato che almeno 610 persone sono state uccise dall'inizio della guerra con Israele. L'attacco iraniano alla base statunitense in Qatar è stato in linea con il legittimo diritto di autodifesa del Paese e non dovrebbe in alcun modo essere considerato contro "l'amichevole e fraterno governo del Qatar": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il suo omologo qatariota Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Lo riporta l'Irna.