In settimana missione di Borrell in Israele e Paesi arabi

"Questa settimana mi recherò in Israele, Palestina, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar e Giordania per discutere di accesso e assistenza umanitaria e questioni politiche con i leader regionali. Abbiamo bisogno di un orizzonte politico che guardi alla soluzione dei due Stati. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso il dialogo". Lo annuncia su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. E' la prima missione di Borrell nella regione dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas.