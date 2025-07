Media, colloqui al Cairo su ingresso aiuti a Gaza e cura feriti

Fonti del media egiziano al Qahera fanno sapere che sono in corso al Cairo incontri tra Egitto, Qatar e Israele per discutere delle modalità di ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, l'uscita dei feriti e il rientro delle persone bloccate, nell'ambito degli sforzi egiziani per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza.

"Questi incontri - afferma al Qahera citando sue fonti - rientrano negli sforzi dell'Egitto per superare gli ostacoli al raggiungimento di un accordo e nel suo impegno a garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza in quantità sufficienti e appropriate".

Inoltre - aggiunge - "gli incontri dimostrano progressi e consenso su diverse questioni relative alla clausola umanitaria dell'accordo di cessate il fuoco e proseguiranno per due giorni".