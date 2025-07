'Putin imperturbabile a minacce, avanti con la guerra'

Il presidente Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finché l'Occidente non si impegnerà alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di sanzioni più severe di Donald Trump, e le sue richieste territoriali potrebbero ampliarsi con l'avanzata delle forze russe: lo hanno affermato tre fonti vicine al Cremlino in un'esclusiva sul sito Reuters. Putin ritiene che l'economia e le forze armate russe siano abbastanza forti da resistere a ulteriori misure occidentali, hanno affermato le fonti.